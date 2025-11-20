広島市中心部にサルが出没しました。ビルの屋上から隣のビルへ飛び移るサル。その姿が確認されたのは、広島市の中心部です。警察によりますと、20日午前7時半過ぎ、交番に通行人から「サルが徘徊している」と連絡がありました。警察が駆け付け、サル1匹が雨どいやベランダを移動している姿を確認しましたが、その後サルの行方は分からなくなりました。午後になって、警戒中の警察官がビルの屋上にサルがいるのを再び確認。ネットを