多くの医療機関の経営が逼迫しているなか、医療サービスへの対価となる診療報酬が来年度、改定を迎えます。県医師会などが決起大会を開き、診療報酬の大幅な引き上げなどを求めることで一致しました。（県医師会 加藤智栄会長）「来年度の診療報酬の大幅アップ、10％。声を上げ続けていくことが大事」県内の医療関係16団体が開いた決起大会では、悲痛な声が相次ぎました。（県薬剤師会 吉田力久会長)「調剤に必要な消耗品の