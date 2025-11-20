本物の拳銃と同様に殺傷能力を持つおもちゃの銃を所持していたとして、静岡市の男性が、銃刀法違反の疑いで書類送検されました。男性は注文していないのに送られてきたなどと説明しているということです。 【写真を見る】回転弾倉式の玩具銃 プラスチック製の玩具銃。中国製のおもちゃですが、実弾を装填して発射すると本物同様の殺傷能力がある危険なものです。 警察は、この回転弾倉式の玩具銃2丁を自宅で所持したとして、静