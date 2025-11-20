高黎貢山の東に位置する雲南省保山市は自然環境がワサビの生育に適している。現地政府は近年、ワサビの標準化と大規模栽培の推進に力を入れ、山間部における産業発展の機会を創出し、農民の増収をバックアップしている。新華網が伝えた。保山市は中国最大のワサビの生産地となっており、国内市場シェア率が年々高まっているほか、日本や韓国、東南アジア諸国にも輸出されており、将来性の発展が見込まれている。（提供/人民網日本