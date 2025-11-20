フランス産のワイン「ボージョレ・ヌーボー」の販売が11月20日に解禁され、静岡市のワイン専門店では解禁を祝うパーティーが開かれました。 【写真を見る】静岡市葵区のワイン専門店で解禁されたボージョレ・ヌーボー 静岡県内のスーパーでは、小さなパックタイプが人気だということです。 「3、2、1、サンテ(Santé！)」 静岡市葵区のワイン専門店では、日