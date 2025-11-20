山口県の米づくりナンバーワンを決める県産米品評会が初めて開かれ、山口市の金子 隆さんが初代米づくり王に輝きました。山口市小郡で20日、JA山口県が主催する「県産米品評会2025～米づくり王決定戦～が行われました。この品評会は、県産米の魅力を広く発信し、生産者の技術向上などを目的に初めて開かれました。最終審査では、県内各地から、8人の生産者の米が、「見た目」「香り」「旨味」「粘り」「硬さ」の