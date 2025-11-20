年々、減少傾向にある建設業や林業の担い手不足の解消に向け、静岡県富士市では様々な取り組みが始まっています。体験会や情報発信などを通じ、仕事に興味を持ってもらおうとしています。 【写真を見る】減少傾向にある建設業や林業の担い手不足の解消に向けた富士市の取り組み 10月、富士市内の小学生を招いて開かれた建設現場の見学会では、普段見る事がない道具や作業員の仕事に子どもたちは目を輝かせていました。 ＜小学生