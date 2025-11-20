サンリオの人気キャラクター“ハローキティ”のプライズ用景品「ハローキティ ツートンカラードールグレートジャンボ」が、11月21日（金）から、「モーリーファンタジー」や「PALO」をはじめとするアミューズメント施設とオンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」で順次展開される。【写真】思わず抱っこしたくなるビックなサイズ感！ぬいるぐみ詳細■ポップでシックなカラーリング今回登場するのは、ピンクとブラ