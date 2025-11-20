12月7日に告示される伊東長選挙に11月20日、新人の利岡正基氏が立候補を表明しました。利岡氏は観光振興と経済の再生を進め、伊東市の未来を創ると決意を語りました。 【写真を見る】伊東市長選に立候補を表明した利岡正基氏 ＜伊東市長選に立候補を表明 利岡正基氏＞ 「伊東市はたくさんの自然があり、人の心もある本当ポテンシャルのあるまち。まちを循環させて、未来に引っ張っていくリーダーというのが私の決意