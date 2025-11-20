◆大相撲九州場所12日目・琴桜（はたき込み）義ノ富士（20日、福岡国際センター）義ノ富士（熊本県宇土市出身）の快進撃が止まった。大の里、安青錦に完勝して迎えた琴桜との初顔合わせ。立ち合いからすぐ懐に入って土俵際に追い詰めたが、逆転のはたき込みを食らった。「思い切って自分から攻めたが悔しい。いった（先に土俵外に出した）と思ったんですが…」と顔をしかめた。それでも9日目の豊昇龍も含めた役力士との4連戦