デコルテ全開タレントのMEGUMI(44)が公開したファッションショットに大きな注目が集まっている。「最近はこんな格好でお送りしました」とインスタグラムでコメント。デコルテや腕を出したドレスのショットの他、ブーツとミニスカートなどのオフショットを公開した。この投稿にSNSでは「顔、スタイル完璧」「めっちゃ骨格ストレート」「神レベルの美魔女やないですか」「うわっ」「何これ？」などのコメントが寄せられている