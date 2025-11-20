浜松市出身で、2024年パリオリンピック™柔道男子73キロ級で銅メダルを獲得した橋本壮市選手の引退会見が11月20日、都内で行われました。 【写真を見る】11月20日に都内で行われた橋本壮市選手の引退会見 畳の上で鍛え続けた28年間を「強さだけを求めた柔道人生だった」と振り返りました。 ＜橋本壮市選手＞ 「とうとう引退する時が来たなという感覚。この場所に来た時にこれだけの方が来てくれてすごくうれしいですし、