フランスの新酒ワイン、ボジョレ・ヌーボーが解禁となり、広島市内の露天風呂にも登場しました。■宮脇靖知 キャスター「独特な紫色、そしてほのかに香るアロマのような香り。このお風呂、ボジョレが入った ボジョレ・ヌーボー風呂です」広島市南区の「ほの湯」では毎年恒例のボジョレ風呂です。露天風呂には3本のボジョレ・ヌーボーが注がれました。季節ごとに普段はできない贅沢を感