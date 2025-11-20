静岡県河津町で「伊豆天城路・河津秋まつり」が11月20日から始まり、郷土料理のイノシシ鍋などが振る舞われました。 【写真を見る】11月20日から始まった「伊豆天城路・河津秋まつり」の様子 「あたたかいイノシシ鍋、いかがですか～」 「伊豆天城路・河津秋まつり」は、11月20日から始まり、河津町の観光地で地元の名産品を提供するイベントとして12月10日まで続きます。 河津七滝の初景滝の周辺では、11月20日一日限定