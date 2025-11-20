ノーベル化学賞の受賞が決定した北川進特別教授が子どもたちに講演を行いました。科学に興味がある約１５０人の子どもたちに講演を行うのは、「金属有機構造体」の開発でノーベル化学賞の受賞が決定した京都大学の北川進特別教授です。北川特別教授は科学者を夢見た子ども時代や研究の道に進んだきっかけを話し、子どもたちは熱心に耳を傾けていました。―――Ｑ研究しているときの睡眠時間は？（北川進特別教授）「睡眠時