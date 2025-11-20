関西からまたひとつ、女子大学が姿を消します。京都華頂大学・華頂短期大学（いずれも京都市東山区）の運営法人は１１月２０日、両大学について、今年度に実施する入学試験を最後に学生募集を停止することを発表しました。来年４月に入学する学生らが卒業する段階で閉学されることになります。華頂短期大学は１９５３年に設立され、その後、女性の四年制大学への進学志向の高まりを受ける形で、京都華頂大学が２０１１年に開