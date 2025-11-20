巨人の萩尾匡也外野手が２０日、地域振興活動の一環で東京・調布市立国領小学校を訪問し、キャリア教育授業を行った。これまでの野球人生などを振り返りながら、自身の考え方などを伝えた。野球を始めた経緯についての質問があり、「ダルビッシュ投手をたまたま見に行く機会があって、そこで見てこんなかっこいいなら野球をやろうと思って始めました」と、小学３年時に日本ハムのダルビッシュ（現パドレス）に衝撃を受けたこと