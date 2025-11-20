＜大相撲十一月場所＞◇十二日目◇20日◇福岡・福岡国際センター【映像】元朝青龍が憑依 “鬼の形相”を浮かべる瞬間朝青龍が憑依した--横綱・豊昇龍（立浪）が小結・高安（田子ノ浦）を押し出しで下して10勝目の勝ち星を挙げた。豊昇龍は“鬼の形相”で土俵下の高安をギロリと睨みつけ、ファンからは「漢の突っ張り合い」「ほとんどケンカ」と興奮の声が相次いだ。横綱昇進後初の幕内最高優勝を目指し、なんとしても負けられ