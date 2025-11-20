男子テニスで、１７日に開幕したツアー下部大会、横浜慶応チャレンジャー（横浜・慶大日吉コート）は、２１日の試合日程を発表。ベスト８に進出した第１シードで元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）の準々決勝は、３番コート第２試合に入った。第１試合は午前１１時の開始予定。準々決勝では、同２８８位で第８シードの内田海智（富士薬品）と対戦する。内田は、錦織と同様に、日本テニス協会の盛田正明名誉顧問が設立し