ＮＨＫ大阪放送局は２０日、同局内で第４６回「ＢＫラジオドラマ脚本賞」の表彰式を行った。テレビやラジオで活躍する多くの作家を排出するなど次代を担う脚本家の登竜門として高く評価されているＢＫラジオドラマ脚本賞。１９８０年から始まり、過去の受賞者には、ＢＫ制作の連続テレビ小説の脚本『ええにょぼ』を担当した東多江子さん、『舞いあがれ！』の桑原亮子さんのほか、『ゲゲゲの女房』、『八重の桜』の山本むつみさ