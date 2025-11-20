◆大相撲九州場所１２日目（２０日・福岡国際センター）横綱・大の里（二所ノ関）が連敗を２で止め首位を守った。関脇・王鵬（大嶽）に右で前まわしを取ると、左のおっつけで一気に寄り切った。「左のおっつけが冴えていた。昨日、おとといは左からの攻めができなかったので厳しくいけた」とうなずいた。１１日目に小結・隆の勝（常盤山）に敗れ、横綱昇進後初めての連敗を喫した。「吹っ切れて思い切り出来た。しっかり落ち着