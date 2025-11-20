※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年12月号からの転載です。この記事の画像を見る 死してなお暴力と簒奪が横行する《死者の国》で出会ったスカーレットと聖。時代も時空もこえてめぐりあった二人の旅がもたらすものとは……？声優を担当した芦田愛菜さんと岡田将生さんにお話を伺いました。──父を殺して王位を奪った叔父への復讐に失敗し、《死者の国》で目を覚ました王女スカーレットと、死んだ自覚もないまま《死者の