来年の干支「うま」をテーマにした博多人形の展示販売会が20日、福岡市で始まりました。 こちらは、松竹梅の布をまとった来年の干支「うま」の背に、大黒天が乗った作品です。新年を縁起よく迎える準備ができそうです。福岡市博多区のはかた伝統工芸館で始まったのは「博多人形 干支人形展」です。県内の博多人形師22人が制作した、来年の干支「うま」をテーマにした新作およそ40点を展示・販売しています。■はか