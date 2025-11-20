元世界2階級王者の亀田和毅（34＝TMK）が、YouTube「TMKBOXTV」に出演。今月24日に迫った注目のWBC世界バンタム級王座決定戦、那須川天心（27＝帝拳）と井上拓真（29＝大橋）の試合を予想した。「この試合は面白い」と目を輝かせた和毅。試合は「俺は天心選手の判定勝ちやと思う。2ポイント差」と予想した。多くの元世界王者クラスが実力が拮抗した2人の戦い方を踏まえて、僅差判定を予想する。和毅も同じだが、「ホー