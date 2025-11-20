円売り一巡となっている。東京の終盤からロンドンの早朝に日本の財政悪化懸念を背景に円が売られたが、その後、円売りは一巡している。ドル円はロンドンの早朝に1月15日以来の高値水準となる157.78付近まで一時上昇したが、その後157円台前半に押し戻されている。ユーロ円はロンドンの早朝に史上最高値となる181.73付近まで一時上昇したあと、181円台前半に反落している。 USD/JPY157.32EUR/JPY181.34