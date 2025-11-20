11月9日、東京・文京区で事故の瞬間がカメラに捉えられました。目撃者の車が信号待ちで停止したその数秒後、乗客を乗せたタクシーが後方から追突。映像を確認すると、ブレーキを踏んでいないように見えます。現場は高速道路の出口で、見晴らしのよい場所。なぜ事故は起きたのでしょうか。目撃者によりますと、タクシードライバーから「最初は『ブレーキが単純に間に合わなかった』『客が乗っていたのでブレーキが間に合わなかった