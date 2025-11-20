木原官房長官は２０日の記者会見で、航空自衛隊の地対空誘導弾パトリオットミサイルを米国に輸出したと明らかにした。外国企業に特許料を支払って製造した「ライセンス生産」の完成品を特許を持つ国に輸出した初めての事例となる。ウクライナ支援で深刻化する米国のミサイル不足を解消する狙いがある。木原氏は「米軍の在庫を補完し、日米同盟の強化に資する」と語った。ライセンス元への完成品輸出は、２０２３年の防衛装備移