演歌歌手原田悠里（70）が20日、鹿児島市の市民文化ホールで歌謡ショーを行った。鹿児島大でクラシック音楽とオペラを学んだ原田にとって、同地は青春時代をすごした“第2の故郷”。公演では代表曲「木曽路の女」「津軽の花」などを披露し、12月3日発売の新曲「運試し」もファンの前で初歌唱した。◇◇◇公演前に取材に応じた。−第2の故郷・鹿児島です。学生時代の思い出を教えてくださいやっぱり特別な場所ですね。