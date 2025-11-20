彼氏と結婚する予定だったのに、突然フラれてしまったら現実を受け止めるのに時間がかかると思います。しかもそれが彼氏の浮気が原因だと、さらなるショックを受けるようで……？今回は、3年付き合った彼氏が浮気相手と婚約したことを知ってショックを受けた話をご紹介いたします。婿養子になる「彼氏と結婚するつもりでいたけど『やっぱり結婚はできない』と言われました。理由を聞くと、半年くらい前から浮気をしていたみたい