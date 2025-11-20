『サンデー・ジャポン』（TBS系）の新アシスタント・若林有子アナが11月18日、自身のInstagramで黒のキャミソール姿の写真を投稿。その美貌に注目が集まっている。「この日彼女がInstagramにあげたのは、エジプトを観光したときの写真です。1カ月以上前にとった夏休みに渡航したようですが、《エジプト投稿のろのろ続けてます》とあるように、多忙の合間を縫って、思い出の画像をアップしているようです」（芸能記者）12枚つづり