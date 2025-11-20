モデルでタレントの森星（33）が20日、都内で行われたファッションブランド、MaxMara（マックスマーラ）のポップアップストアイベントに登場した。キャメル色のロングブーツをポイントに、ベージュのワンコーデで登場。「私にとってキャメルは、温かくて、自分を包み込んでくれる母親のよう」。ブランドの象徴であるキャメルのコートについて「都会的な場所にも合うし、自然にも合う。移動中などにそっとぬくもりを与えてくれるバ