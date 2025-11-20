eillが、自身初となるアジア5都市を回るツアー＜ACTION ASIA TOUR 2025-2026＞の海外公演会場や日程、チケット販売情報などの詳細を解禁した。eillは2024年に台北とソウルにてワンマンライブを開催。そこから約1年半ぶりの海外でのワンマンライブとなる。＜ACTION ASIA TOUR 2025-2026＞は、11月29日の大阪・心斎橋BIGCAT公演を皮切りに2026年2月7日の東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）まで、全国6都市を回る全国