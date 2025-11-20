リリー・フランキー（62）のラジオ番組「スナックラジオ」（TOKYO FM）のアシスタントを務めるアーティストで、出産を発表したBABI（34）が20日までにSNSを更新。自身に対するハラスメントなどについてつづった。BABIはインスタグラムのストーリーズに「権力もってる大人こわ！てかうざ！」との一文を投稿。その後、X（旧ツイッター）では「権力とお金持ってる大人なら優しくなればいいのに性格悪くなってつぶそうとしてくるのな