シェネルが12月10日に、新曲「そのままでいいよ」をリリースすることを発表した。楽曲は、11月27日からスタートするビルボードツアーで初めて披露される予定だ。本楽曲は、“ストレス社会”と言われる現代で、何かしらの生きづらさを抱えている人たちへ向けたメッセージソング。シェネルは「他人を責めたり批判したりする気持ちは、自分の“そのまま”を認められない時に起こるもの」と語り、誰もが自分自身のありのままを受け入れ