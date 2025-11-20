「彼氏が女友達と仲良いのはいいけど、なんかモヤっとする…」そんな気持ちになったことはありませんか？彼は悪気なくても、女性からすると“安心できない距離感”に見えることもあります。とはいえ、不安をぶつけると関係がギクシャクしやすいのも事実。そこで今回は、彼の女友達にモヤっとしたときに、不安をぶつけず信頼関係を守る「コツ」を紹介します。「嫉妬してる自分」を否定しないまず大切なのは、モヤモヤした気持ちを“