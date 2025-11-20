広島県内に注意報が出されているインフルエンザの患者数が前週から約2倍に増えています。県が20日に発表した今月10日から1週間のインフルエンザの患者数は1医療機関当たり18.51人で、前の週から約2倍に増えました。県内全域には今月13日にインフルエンザ注意報が出されていますが、広島市など3つの保健所の管内では警報レベルの30人に近づいています。また、学級閉鎖は58件で、前週から27件増えています。【2025年11月20日放送】