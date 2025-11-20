11月19日にソロライブを開催した「ホロライブ」所属のVTuber・AZKiさんが、エックスを更新。ライブ会場の様子を投稿し、ファンから喜びの声が相次いでいる。【写真】大勢のファンで埋め尽くされたAZKiさんのソロライブ会場活動7周年を迎えるAZKiさんは、配信活動に加えアーティストとしても精力的に活動。19日には「AZKiと未来へ」をテーマに掲げた「AZKi SOLO LiVE 2025 “Departure”」を、神奈川県・ぴあアリーナMMで開催し