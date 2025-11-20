Aぇ! groupの草間リチャード敬太がグループを脱退することが、20日に、STARTO ENTERTAINMENTから発表された。同発表では、草間が東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことも報告されている。【写真】今年6月に撮影された草間リチャード敬太10月に東京・新宿で下半身を露出したとして警視庁に公然わいせつ容疑で逮捕された草間。今月13日には、東京区検が同罪で東京簡裁に略式起訴したことが報道されており、今回S