19日（水）に延期されていたスーペル・コッパの日程が発表された。セリエAの公式サイトが伝えている。 前シーズンのリーグ戦上位チームが出場するスーペル・コッパ。今シーズンはペルージャ、トレンティーノ、チヴィタノーヴァ、ヴェローナの4チームが出場する。 元々今シーズンのスーペル・コッパは11月にサウジアラビアで開催予定だった