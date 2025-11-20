スイーツに欠かせない“冬の味覚”、リンゴやイチゴが値上がりしている。2025年のクリスマスケーキはどうなるのか。クマ被害も追い打ちに…熱したオーブンで焼き上げられていたのは…。サクサクの生地にジューシューなリンゴがぎゅっと詰まったアップルパイ。東京・文京区にあるこちらのお店では、青森県が誇る代表的なリンゴの「ふじ」などをたっぷり使ったアップルパイが大人気。職場が近く、よく買いに来るという女性は。女性：