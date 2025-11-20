18日にサルが出没した広島市中心部で、20日も複数回サルが目撃されました。警察が注意を呼び掛けています。■大江芳樹 記者「目撃者によると、電線をつたって公園近くまで来たサルは、こちらの電柱から建物の方へと飛び移ったということです」警察によると、20日7時半ごろ、広島市中区の幟町公園付近で「サルが徘徊している」と近くの交番に通報がありました。付近では、18日もサル1匹が目撃されましたが、行方が分からなくなって