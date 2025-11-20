○明星工 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.56％にあたる170万株(金額で27億4380万円)を上限に、11月21日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○豊田合 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の7.86％にあたる1000万株(金額で500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は26年1月7～8日から27年1月6～7日まで。今回取得した全株は消却する予定。 ○