アメリカ・サウスダコタ州で目撃されたのは、予想外の“侵入者”です。時刻は午後5時半ごろ、通報を受けて駆けつけた警察官たちが、侵入者確保のため住宅の中へ。相手の素性が全く分からず、警察官たちに緊張が走ります。そして「警察だ！」と突入の瞬間。ドアを突き破った警察官の目に飛び込んできたのは、1頭のオスのシカだったのです。部屋を荒らしていた犯人（シカ）はその後、建物から出て行きました。アメリカ・ミネソタ州で