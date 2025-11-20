射水市に住む40代の女性がSNSによる投資詐欺で1100万円余りをだまし取られていたことが分かりました。射水警察署によりますと、この女性は今年8月、YouTubeでの投資広告を見てLINEの投資グループに参加しました。そのグループでは「投資の先生」とされる人の株式情報が絶賛されており、女性はその人物が紹介する投資プランに参加を申し込んだということです。女性はその後、LINEで指示されるまま、株の購入資金として8