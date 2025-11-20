―市場規模は30年に8700億円規模へ、「トキ消費」「推し活」なども寄与― 株式市場は、利下げ観測の後退などを背景にした米国株市場の不安定な動きを受けて、日本株市場も不透明感が強まっている。エヌビディア が現地時間19日に発表した8～10月期決算と業績予想を受けて、AI・半導体バブルへの懸念はいったんは後退したかにみえるが、一方で割高感を指摘する声もあり、予断を許さない。 こうしたな