大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀は20日（木）、ミドルブロッカー林田愛佳の遠征非帯同を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズンから東レ滋賀に加入した林田。10試合にベンチ入りし39得点をあげていたが、9日（日）に行われたリーグ第5節GAME2のPFUブルーキャッツ石川かほく戦で負傷。右ヒザ前十時靭帯断裂の大ケガを負っていた。 林田は21