14年前の未解決事件。遺族らが情報提供を呼びかけました。 【写真を見る】三重･松阪市の未解決“ひき逃げ遺棄事件”から14年 遺族らが情報提供呼びかけ…｢名古屋･西区の殺人事件のように地道に活動すれば解決も…励みに｣ 2011年、三重県松阪市で鉄筋工の一瀬敦さん当時32歳が行方不明になり、翌年3月、市内の山林で遺体で見つかりました。 一瀬さんは14年前の11月20日にひき逃げに遭い、その後、遺棄され死亡したとみられていて