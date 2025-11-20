日本ラグビー協会は２０日、「リポビタンＤツアー２０２５」で欧州遠征中の日本代表ＦＷ、マキシ・ファウルア（東京ベイ）が離脱することを発表した。理由は「コンディション都合のため」。日本は２２日に、今年最終戦となるジョージア戦をアウェーで迎える。マキシは１日の南アフリカ戦（７●６１）は控えから、アイルランド戦（１０●４１）、ウェールズ戦（２３●２４）は先発出場。１８７センチ、１１２キロのフィジカルを