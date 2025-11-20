◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第１日（２０日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）石川遼（カシオ）は３バーディー、１ボギーの２アンダー６８をマークし、トップと４打差の９位でスタートした。過去１４回の出場でトップ１０は２回だけの苦手コースで、自身初のアンダーパー発進を決めた。「なんとか今自分が持っている技術の中で、このコースをうまく攻められればいいなと思っている。ま