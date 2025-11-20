保土ケ谷警察署（資料写真）神奈川県警保土ケ谷署は２０日、住居侵入と強盗致傷の疑いで、東京都大田区、会社員の男（４４）を再逮捕した。再逮捕容疑は、１０月１３日午前１０時５分ごろ、横浜市保土ケ谷区の６０代の男性宅に侵入、男性を突き飛ばし、頭に全治１週間のけがを負わせた、としている。署によると、男は「物色したことは間違いない。自分が（被害者を）倒したことは覚えていない」と供述している。「今まで何件